Незалежній Україні – 30 років. Зі святом! (відео)

Вітаємо всіх українців з Днем незалежності України та бажаємо жити довго і щасливо у квітучій країні без зовнішніх конфліктів і під мирним небом, з чудовим настроєм і з великим ентузіазмом, з безмірною любов'ю в серці та вічною любов'ю до Батьківщини.

Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

День здобуття своєї незалежності Україна щороку відзначає 24 серпня. У 2021 році нашій незалежній країні 30 років. До кінця 20-го століття Україна, як незалежна держава, не існувала - вона входила до складу різних імперій. Саме 30 років тому 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Цей момент вважається відправною точкою в історії відродження нашої держави.

У грудні 1991 року був проведений всеукраїнський референдум, на якому громадяни висловили свою думку з приводу самостійності й незалежності своєї країни.

«З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє вважати день 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України», - йдеться в постанові уряду від 20 лютого 1992 року.

У цьому році ця дата відзначається особливо урочисто. Заплановано низку святкових заходів, великий концерт на НСК «Олімпійський».

24 серпня в Україні пройде потрійний парад: на Хрещатику в Києві, в Одесі та на річці Дніпро у столиці. У заході будуть задіяні понад 5 тисяч військових та представників оборонного сектора, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

На Хрещатику запланований прохід трьох колон: пішої, повітряної і механізованої. У пішій колоні пройдуть представники всіх сил безпеки і оборони України, кінологічні підрозділи і делегати країн-партнерів. Крім того, заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським оркестром.

У повітряній колоні братимуть участь Повітряні сили, Сухопутні війська, Військово-морські сили, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, державне підприємство "Антонов" і країни-партнери.

Механізована колона буде включати озброєння і військову техніку сил безпеки і оборони України, а також військову техніку країн-партнерів. Парад завершить проліт бойових літаків, спуск сигнальних ракет і дим кольорів Державного прапора України.

"Вечірні Вісті"