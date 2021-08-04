Популярний український курорт знову "атакують" медузи. ФОТО, ВІДЕО

За словами відпочивальників, живності дуже багато, тому іншим туристам сюди не рекомендують приїжджати відпочивати.

Користувачі мережі публікують кадри з курортного Бердянська - місто знову "атакують" медузи, вони вкрили узбережжя.

Про це повідомляє "Обозреватель" і зазначає з посиланням на слова відпочивальників, що живності там дуже багато, інформує UAINFO.org.

"Медуз страшно багато. Якщо є люди, які вагаються, їхати чи ні на відпочинок сюди, то краще не приїжджайте! Приїхати на море, щоб сидіти й дивитися на нього – це ненормально", — нарікають у мережі.