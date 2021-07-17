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Pfizer дает в 10 раз больше антител к коронавирусу чем Sinovac – исследования

  10   0 17.07.2021, 09:35 | Новости, Общество
Pfizer дает в 10 раз больше антител к коронавирусу чем Sinovac – исследования

У сделавших прививку от коронавируса вакциной производства BioNTech (Pfizer) вырабатывается в десять раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату Sinovac.

К таким выводам пришли китайские ученые.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на издание The Coronavirus Pandemic, информирует UAINFO.org.

«Используя метод «золотого стандарта», известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину Pfizer, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27″, — говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи Гонконгского университета, такие результаты могут свидетельствовать о «существенном различии в эффективности вакцины».

В то же время указано, что даже средний уровень защиты организма — это лучше, чем его отсутствие.

Отмечено, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1422 человек, отвечают заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95%, а Sinovac — 50,7%.

Перевод – Экономика от Пророка

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