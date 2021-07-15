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Україну накриває пилова хмара з Сахари. Чим вона небезпечна?

  7   0 15.07.2021, 15:00 | Новости, Общество
Україну накриває пилова хмара з Сахари. Чим вона небезпечна?

Пилові хмари небезпечні для людей, а також впливають на погоду та клімат, каже синоптик.

Щільна пилова хмара з Сахари накриває Україну. Вона насувається із заходу, з території Польщі.

Про це у середу, 14 липня, повідомив синоптик Валерій Латуха, інформує UAINFO.org.  

За його словами, такі пилові хмари небезпечні для людей і впливають на погоду.

"Аерозолі загрожують здоров'ю людей при вдиханні, особливо загрожують хворим на астму чи інші респіраторні захворюваннями. Також аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, що зменшує видимість. Вони впливають на погоду та клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар", - зазначив Валерій Латуха.

Джерела аерозолів включають промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морську сіль, а також вулканічний попіл і смог.

Темно червоним кольором позначено найвищі концентрації пилу які максимально знижують прозорість атмосфери.фото / Валерій Латуха, Facebook /

"Оскільки аерозолі важко ідентифікувати, коли вони трапляються на різних типах наземних поверхонь і поверхонь океану, Worldview пропонує кілька різних типів шарів зображень, які допомагають в ідентифікації", - сказав синоптик.

ТСН

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