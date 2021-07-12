Этот убийца орудует холодом: что такое "болезнь кондиционеров"?

Для тех людей, кто не выносит жару, кондиционер - настоящее спасение. В летние жаркие дни нужно лишь нажать кнопку на пульте дистанционного управления, и спустя несколько секунд подует приятный прохладный воздух. Однако многие даже не подозревают о том, какую опасность несет регулярное использование кондиционера. Сегодня мы поговорим о «болезни кондиционеров», пишет WeChat.

Что такое «болезнь кондиционеров»?

«Болезнь кондиционеров» в основном связана с низкой температурой воздуха и загрязнением окружающей среды в помещениях, где работает кондиционер, что впоследствии приводит к проблемам со здоровьем. Наиболее распространенные симптомы - заложенность носа, зуд в носу, насморк, слезоточивость глаз. Иногда болезнь сопровождается повышением температуры, диареей, кашлем и другими симптомами. В тяжелых случаях может даже развиться пневмония.

Важно отметить, что «болезнь кондиционеров» - это не заболевание в прямом смысле этого слова, поэтому медицинских рекомендаций по его лечению не существует. Так, «болезнью кондиционеров» называют дискомфорт, вызванный обдувом кондиционера, или возникшие ввиду этого заболевания.

Почему возникает «болезнь кондиционеров»?

1. Сушка воздуха

Воздух, выходящий из кондиционера, имеет довольно низкую степень влажности. Находясь под воздействием такой среды в течение длительного времени, кожа будет терять большое количество влаги, что приведет к сухости и зуду. В глазах также могут возникнуть неприятные ощущения.

2. Чрезмерная стимуляция горячим и холодным воздухом

Если разница температур в помещении и снаружи слишком велика, частая смена температурного режима может вызвать нарушение биологического ритма организма и функций вегетативной нервной системы. Это может сопровождаться сужением пор и капилляров под воздействием холодного воздуха, что приведет к насморку, боли в горле, простудным заболеваниям или тепловому удару.

3 Размножение микроорганизмов

Герметичность кондиционируемого помещения, плохая циркуляция воздуха, отсутствие проветривания и недостаток солнечного света способствуют размножению патогенных микроорганизмов.

По данным исследований, после пяти-шести часов работы кондиционера в закрытом помещении содержание кислорода снижается на 13,2%, количество бактерий группы кишечной палочки увеличивается на 1,2%, количество бактерий дифтерийной палочки - на 0,5%. Соответствующим образом повышается и число других вредных бактерий, вызывающих заболевания дыхательных путей.

Кроме того, поскольку воздуховод и фильтр кондиционера очищаются довольно редко, они становятся местом проживания и размножения бактерий и вирусов. Затем при включении кондиционера вместе с холодным воздухом выдуваются бактерии и вирусы, которые, попадая в организм человека, вызывают различные инфекции.

Как предотвратить «болезнь кондиционеров»?

Раз уж использование кондиционера ведет за собой столько опасностей для здоровья, что же теперь делать? Вообще его не включать? Конечно же, нет. Просто придерживайтесь некоторых правил, которые помогут сохранить здоровье и защитить окружающую среду.

1. Не проводите слишком много времени в помещении, где работает кондиционер. Каждый день открывайте окно и проветривайте комнату.

2. Поддерживайте оптимальную температуру в помещении. Разница температур внутри и снаружи не должна превышать пяти градусов. Температура в комнате не должна быть ниже 26 градусов, относительную влажность необходимо поддерживать на уровне 40-60%.

3. Тем, кто вынужден долгое время пребывать в помещении с работающим кондиционером, необходимо ежедневно проводить определенное время на свежем воздухе и пить больше воды, это будет способствовать ускорению обмена веществ в организме.

4. Следите за тем, чтобы поток холодного воздуха не дул прямо на вас, особенно если вы вспотели. Обратите внимание, чтобы шейный отдел позвоночника, коленные суставы и другие восприимчивые к холоду части тела оставались в тепле.

5. Строго запрещается курить в закрытых помещениях, где работает кондиционер. Регулярно очищайте фильтр кондиционера и другие детали, в которых могут размножаться микроорганизмы.

Кроме того, необходимо также соблюдать осторожность, находясь в автомобиле с включенным кондиционером.

Во-первых, не спите в машине при работающем кондиционере. Из-за плохой вентиляции в салоне автомобиля, заснув с включенным кондиционером, вы можете не заметить утечку угарного газа из двигателя в салон и отравиться.

Во-вторых, сначала открывайте окна, а затем включайте кондиционер. Если автомобиль длительное время стоял под палящим солнцем, лучше не садиться в него сразу, а сначала остудить салон, на некоторое время открыв окна. Не нужно немедленно включать кондиционер, чтобы избежать резкой смены температур.

Помните, что, несмотря на жаркую погоду, заболеть летом вполне реально. Будьте осторожны с холодным воздухом.