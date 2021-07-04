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В Украине все регионы в "зеленой" зоне, - Минздрав

  9   0 04.07.2021, 15:38 | Новости, Общество
В Украине все регионы в "зеленой" зоне, - Минздрав

Уровень загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе страны. Загруженность по состоянию на 3 июля составляет 8%.

Все области Украина, а также Киев, имеют "зеленый" уровень эпидемической опасности. В стране уровень заболеваемости составляет 21 на 100 тысяч населения при показателе 75 на 100 тысяч, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в Киеве данный показатель чуть выше - 79 на 100 тысяч населения.

В Минздраве уточнили, что уровень госпитализации в Украине по состоянию на субботу, 3 июля, составил 7,5 на 100 тысяч населения, тогда как показатель - это 60 на 100 тысяч населения.

Загруженность кроватей с кислородом по состоянию на 3 июля - 8%. В Киеве загруженность - 5,7%. Уровень загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе, добавили в ведомстве.

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