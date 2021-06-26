Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:07

Алиев заявил о необходимости создания рабочей группы по делимитации границы с Арменией

18:35

Враг с начала суток 9 раз нарушил перемирие

18:08

Возле Крыма развернули крымскотатарский флаг

17:36

Боевики препятствуют работе СММ ОБСЕ на Донбассе, - отчет миссии

17:00

В Донецкой области авто насмерть сбило коммунальщика, который наносил дорожную разметку

16:37

Саутгейт может продлить контакт с Англией

16:01

Спасатели перешли на усиленный режим ко Дню Конституции

15:38

США требуют от России прекратить оккупацию Крыма

15:02

"Все боятся быть с Россией в прямой войне", - посол ФРГ Фельдгузен о членстве Украины в НАТО

14:30

Трюдо призвал Папу Римского извиниться перед канадскими индейцами

14:03

Ракетный эсминец США плывет в Черное море для участия в учениях Sea Breeze

13:31

Байден и Меркель обсудят в Вашингтоне Донбасс, - посол

13:04

Хакими согласовал контракт с "ПСЖ"

12:32

В Донецкой области ночью машина влетела в отбойник. Погибли 2 человека

12:05

Россия допустила участие США по Донбассу

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Боевики препятствуют работе СММ ОБСЕ на Донбассе, - отчет миссии

  3   0 26.06.2021, 17:36 | Новости, Общество
Боевики препятствуют работе СММ ОБСЕ на Донбассе, - отчет миссии

Украинская сторона СЦКК сообщает, что по данным ежедневного отчета ОБСЕ от 22 июня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали очередные случаи препятствования их деятельности на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети "Фейсбук".

Сообщается, что на блокпостах вблизи населенных пунктов Староласпа и Новая Марьевка представители российско-оккупационных войск не пропустили патруль СММ, сославшись на "проведение технических работ" и "соображения безопасности".

На блокпосту возле населенного пункта Горловка представитель вооруженных формирований РФ отказал патрулю Миссии в доступе к определенной части блокпоста для осуществления стандартных действий по мониторингу, ссылаясь на "отсутствие предварительного уведомления".

В населенном пункте Александровка наблюдателям Миссии запретили запуск БПЛА для проведения заранее объявленного полета, ссылаясь на "отсутствие предварительной информации о полете".

В пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Должанский наемники приказали патрулю Миссии покинуть район, сославшись на "приказы от своих командиров".

На блокпосту в населенном пункте Старомихайловка вооруженный наемник задержал патруль Миссии на 32 минуты сославшись на "отсутствие разрешения от его командиров".

Стоит отметить, что на всех без исключения блокпостах наблюдатели фиксировали факт пересечения гражданских автомобилей в обоих направлениях.

Также в отчете отмечается, что БПЛА СММ испытывали препятствия сигнала вследствие глушения при выполнении запланированных полетов на временно оккупированной территории в районах населенных пунктов Старомихайловка, Александровка и Петровского района Донецка.

"Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о попытке вооруженных формирований РФ скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений, распространить фейки с целью дискредитации ВС Украины и дестабилизировать обстановку вдоль линии разграничения. Подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (615)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]