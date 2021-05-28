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"Мученица" Марченко занимает место “серого кардинала” Медведчука – блогер

  8   0 28.05.2021, 13:00 | Новости, Общество
"Мученица" Марченко занимает место “серого кардинала” Медведчука – блогер

Жутко не люблю всякого рода инсайды и отношусь к ним крайне настороженно, но тут просто нельзя не доверять источнику. Тем более что касается данная тема Виктора Медведчука.

Собственно, Кремль отказывается от спасения рядового Виктора политическими путями в пользу более перспективных альтернатив, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

Звучит крайне интригующе, но что это значит?

Это значит, что тему судебных баталий вокруг Медведчука российская пропаганда будет использовать регулярно, для формирования информационной повестки не только для внутреннего пользования, но и внешнего. Тем не менее, фигура Медведчука не станет поводом для торга. Фактически, спасение утопающего становится делом рук самого утопающего, что нивелирует его статус до уровня даже ниже Александра Александрова и Евгения Ерофеева... Ну или вообще Цемаха, который вообще на самом деле никому оказался не нужным, из-за нулевой важности как таковой, но даже его обменивали.

Но есть одно "НО". И это одно "НО" - Оксана Марченко.

Не так давно я публиковал материал о том, что из супруги Виктора Медведчука будут формировать образ "мученицы", который впоследствии даже может стать политическим брендом. В формировании первоначальной канвы в этом деле Оксане Марченко целиком и полностью способствовала РПЦвУ, в рамках проекта "Паломница".

Очевидно, что в июне мы с вами увидим следующий этап формирования образа Марченко как "мученицы", а именно: в открытых источниках всё чаще будут всплывать её украдкой сделанные некими папарацци фото в "печали"; одежда будет принимать всё более строгие и депрессивные цветовые тона; посты в социальных сетях наполнятся некой "глубокомысленной скорбью"; Марченко всё меньше будет использовать make up и приближаться к натуральному образу некой умудрённой жизнью игумене. Кстати, в рамках проекта "Паломница" она уже примеряла на себя образ нищенки. Получилось наигранно, ведь и сам по себе проект "Паломница" представлял собой дешёвый мексиканский сериал. Но...

Но, очевидно, что в России прекрасно понимали - судьба Виктора Медведчука предрешена. С учётом того, что в него с 2013 года по, не официальной информации, было влито более $800 млн, при практически минимальном КПД, от этого рычага решили отказаться в пользу более популистско и медийно выгодного варианта - его жены страдалицы.

Более чем уверен, что проект "Марченко" в ближайшие месяцы продолжит своё формирование именно на религиозной ниве, как минимум до празднования 30-летия Независимости Украины и визита в нашу страну Вселенского патриарха Варфоломея. А после, этот "бутон" раскроется уже политической составляющей, причём с полной поддержкой именно электората из состава адептов РПЦвУ. Благо, опыт работы на камеру у неё очень богатый и язык, более подвешенный, чем у её косоязыкого супруга, а образ женщины-страдалицы, это веками испытанный популистский бренд.

Собственно, Медведчука сливают, Марченко поливают?

Наблюдаем!

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

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