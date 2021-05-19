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Стало відомо, від чого пожовкла річка Либідь у Києві (відео)

  12   0 19.05.2021, 15:01 | Новости, Общество
Стало відомо, від чого пожовкла річка Либідь у Києві (відео)

Аналіз виявив у воді високий вміст іонів амонію і аміак. Також зафіксовані відхилення від норми за показниками запаху, каламутності і вмісту фенолів.

У київській річці Либідь, яка минулого тижня стала отруйно-жовтого кольору, виявили забруднення стічними водами, що, як припускають, було викликано сусіднім будівництвом. Про це в середу, 19 травня, повідомляє ТСН з посиланням на результати експертизи.

Журналісти звернулися в Управління екології та природних ресурсів КМДА, де їм розповіли, що річку обстежили відразу після повідомлення про її забруднення 11 травня. Проби для аналізу брали біля станції метро Видубичі.

"Результати свідчать про відхилення від норми за показниками запаху, каламутності і вмісту фенолів. Також проби характеризуються досить високим вмістом іонів амонію і аміаку. Перевищення зазначених параметрів може свідчити про можливе потрапляння у водойму забруднених стічних вод. Ймовірно, скидання, зафіксоване активістами на фото, було зроблене будівельною технікою, що працює поруч. Співробітники КП Плесо вручили представникам будівельної компанії акт-вимогу про приведення річки в належний санітарно-технічний стан", - розповів начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Возний.

Міський чиновник додав, що в Управлінні екології та природних ресурсів продовжують моніторити стан справ з річкою Либідь.

"Вечірні Вісті"

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