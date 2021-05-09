Путин пригрозил странам "с агрессивными планами"

Президент России Владимир Путин заявил, что нет прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, вновь "вынашивает агрессивные планы". РФ, по его словам, будет обеспечивать права российского народа.

Об этом сказал он, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что Россия будет твердо защищать свои национальные интересы.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - сказал он.

Кроме того, сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Путин не стал поздравлять с Днем победы украинского президента Владимира Зеленского.

"Нет причин поздравлять с Днем победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером", - сказал Пушков.

rbc.ua