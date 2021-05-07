Facebook видалив мережу ботів "Слуги народу"

Facebook видалив 105 облікових записів у соціальній мережі та 5 акаунтів в Instagram, які працювали в інтересах "Слуги народу".

Як повідомляє УНІАН, про це йдеться у звіті компанії.

Йдеться, зокрема, про фальшиві акаунти, які нахвалювали президентську фракцію. Мережа орієнтувалася виключно на українську аудиторію, розміщувала повідомлення російською та українською про чинну політичну ситуацію.

Деякі сторінки були названі на честь регіонів або міст - Київ, Одеса, Житомир, Львів чи Тернопіль. Їхні веб-сайти та медіа-бренди підтверджували, що Україна була їхнім головним напрямком.

На фальшивих сторінках поширювали інформацію часто сатиричного характеру, зокрема про коронавірус. «Меми» переважно копіювали з інших джерел, щоб охопити якомога більшу кількість громадян різних поглядів.

Акаунти видалили за порушення політики Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки (CIB).

"Вечірні Вісті"