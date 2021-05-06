Вчені назвали найкращу вакцину від коронавірусу в світі. І це не Pfizer

Вакцину американської компанії Moderna визнали найкращим у світі препаратом для щеплень від коронавірусу.

Таке рішення ухвалили вчені-члени Всесвітнього конгресу вакцин 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), який відбувся онлайн у середу, 5 травня, у Вашингтоні, пише Обозреватель.

Препарат Moderna переміг відразу в двох номінаціях - "Найкраща вакцина від COVID" і "Найкраща нова технологія/платформа для вакцини". Також на конгресі високо оцінили вакцину, розроблену американською компанією Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech.