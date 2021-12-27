Трансфер Бога в "Аталанту" отложен, - источник

Клубы перенесли медосмотр на несколько дней.

Переход полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога в "Аталанту" не состоится в запланированный срок. Об этом сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, Бога должен был пройти медосмотр в новом клубе 27 декабря, однако обследование пришлось отложить на несколько дней. Причина подобного решения не называется.

Ожидается, что теперь ивуариец пройдет медобследование ориентировочно 30 или 31 декабря. После этого клубы официально объявят о трансфере.

Сумма перехода, по сообщениям СМИ, составит 22 миллиона евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Бога провел за "Сассуоло" 12 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

Фото Getty Images