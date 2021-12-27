"Реал" готов бесплатно отпустить Иско

"Сливочные" не получили ни одного предложения по трансферу футболиста.

"Мадридский Реал" в зимнее трансферное окно готов избавиться от полузащитника команды Иско.

Как стало известно изданию ABC, главный тренер "сливочных" Карло Анчелоти не рассчитывает на футболиста.

Клуб готов отпустить Иско бесплатно, однако на данный момент не получил еще ни одного предложения по трансферу.

29-летний хавбек также не торопит свой уход из Королевского клуба, так как сомневается, что ему предложат зарплату в размере 6,5 миллиона евро в год, а именно столько он сейчас зарабатывает в "Реале".

Контракт Иско с мадридцами рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он отыграл семь матчей за "Реал", в которых отличился одним голом.

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