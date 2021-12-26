Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:08

На Донбассе в результате обстрела ранен военный

17:36

Запад может использовать "предложения" РФ для создания угроз в соседних странах, - Путин

17:00

"Бавария" не станет подписывать новичков зимой

16:37

Российские разведчики тренировались в стрельбе у границы Украины

16:01

Пограничники выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет

15:38

Путин готов к самым разным вариантам действий в случае отказа НАТО выполнить ультиматум

15:02

Экс-тренер "Милана" может возглавить "Специю"

14:30

У Путина назвали расширение НАТО "вопросом жизни и смерти" для России

14:03

В Москве готовят делегацию для заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе

13:31

Польскую границу штурмовала большая группа нелегалов с территории Беларуси

13:04

Беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет, - Минобороны

12:32

Вингер "Сассуоло", на которого претендовал Шахтер, перейдет в "Аталанту"

12:05

Курт Волкер призвал немедленно ввести санкции против России: "Пока не поздно"

11:33

На Полтавщине в квартире нашли тела трех человек

11:06

Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия-НАТО в начале января, - агентство Anadolu

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

"Бавария" не станет подписывать новичков зимой

  10   0 26.12.2021, 17:00 | Новости, Спорт
"Бавария" не станет подписывать новичков зимой

Мюнхенцев все устраивает в своем составе, который, по их мнению, не требует усиления.

Недавно появились новости о том, что мюнхенская "Бавария" в будущее зимнее трансферное окно хочет подписать бразильского вингера Лидса Рафинью, за которого придется выложить 50 миллионов евро.

Однако глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк опроверг данные слухи, заявив, что "ротен" не собираются никого подписывать, в том числе Рафинью.

"Да, я слышал, что "Бавария" интересуется бразильцем. Но клуб не хочет никого подписывать в январе", - сказал Фальк для Bayern & Germany.

Вместо подписания контрактов с новыми игроками руководство "Баварии" решило сконцентрироваться на имеющихся игроках, а потому снова ведет переговоры с Кингсли Команом о новом контракте.

Фото Getty Images

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (647)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]