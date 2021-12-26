"Бавария" не станет подписывать новичков зимой

Мюнхенцев все устраивает в своем составе, который, по их мнению, не требует усиления.

Недавно появились новости о том, что мюнхенская "Бавария" в будущее зимнее трансферное окно хочет подписать бразильского вингера Лидса Рафинью, за которого придется выложить 50 миллионов евро.

Однако глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк опроверг данные слухи, заявив, что "ротен" не собираются никого подписывать, в том числе Рафинью.

"Да, я слышал, что "Бавария" интересуется бразильцем. Но клуб не хочет никого подписывать в январе", - сказал Фальк для Bayern & Germany.

Вместо подписания контрактов с новыми игроками руководство "Баварии" решило сконцентрироваться на имеющихся игроках, а потому снова ведет переговоры с Кингсли Команом о новом контракте.

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