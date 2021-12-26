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Экс-тренер "Милана" может возглавить "Специю"

  8   0 26.12.2021, 15:02 | Новости, Спорт
Экс-тренер "Милана" может возглавить "Специю"

Специя ведет переговоры с Марко Джампаоло.

Итальянский специалист Марко Джампаоло в скором времени может возглавить "Специю".

Как сообщает известный журналист Николо Скира в своем Twitter, стороны ведут переговоры и в случае их успеха они подпишут контракт до 2023 года. Также в соглашении будет прописана возможность продления.

На данный момент "Специю" возглавляет экс-игрок "Барселоны", "Атлетико", "Интера", "ПСЖ" и сборной Италии Тьяго Мотта.

Команда после 19-ти туров идет на 17-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 16 очков.

Что касается Джампаоло, то его последним местом работы был "Торино", который он возглавлял с августа 2020 года по январь 2021 года.

Также он работал в "Кальяри", "Сампдории", "Милане" и других итальянских клубах.

Фото Getty Images

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