Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:34

В Украине за сутки вакцинировались против COVID-19 менее 30 тысяч человек

10:07

"Арсенал" собирается перехватить у "Ювентуса" лучшего бомбардира чемпионата Италии

09:35

Число COVID-случаев в Украине резко снизилось

09:08

В Киеве прохожий вступился за женщину и был убит ее супругом (видео)

08:36

Россия диктует ситуацию в Азовском море, - Кулеба

08:09

Боевики в Рождество обстреляли село в Донецкой области

07:10

Тренер Уайлдера: Я не удивлюсь, если Усик побьет Фьюри

06:11

Назван бюджетный овощ с неоценимо полезными свойствами

05:12

Во время тестов заметили новый Mercedes-Benz EQE

04:13

Елена Кравец три года не может избавиться от проблем со здоровьем (видео)

03:05

СМИ узнали о новом месте работы бывшего канцлера Австрии

02:06

Лунин попал в сферу интересов "Ньюкасла"

01:07

Медики рассказали о пользе зеленых бананов

00:08

Китайский FAW в 2022 году начнет продавать электромобили в Японии

23:03

У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, по меньшей мере 13 погибших

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

"Арсенал" собирается перехватить у "Ювентуса" лучшего бомбардира чемпионата Италии

  18   0 26.12.2021, 10:07 | Новости, Спорт
"Арсенал" собирается перехватить у "Ювентуса" лучшего бомбардира чемпионата Италии

Влахович может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии, где в его услугах заинтересован лондонский "Арсенал".

Главным претендентом на лучшего на данный момент бомбардира чемпионата Италии считался "Ювентус", а сам футболист также был не против перехода в туринскую команду, но "бьянконери" не готовы заплатить за игрока требуемые "фиалками" 80 миллионов евро.

В то же время лондонский клуб может выложить запрашиваемую флорентийцами сумму и рассматривает возможность подписания 21-летнего форварда, сообщает Il Messaggero.

Отметим, что в текущем сезоне Влахович забил 18 голов и сделал три результативные передачи в 22 матчах в составе "Фиорентины" во всех турнирах.

Фото Getty Images

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (622)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]