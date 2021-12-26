"Арсенал" собирается перехватить у "Ювентуса" лучшего бомбардира чемпионата Италии

Влахович может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии, где в его услугах заинтересован лондонский "Арсенал".

Главным претендентом на лучшего на данный момент бомбардира чемпионата Италии считался "Ювентус", а сам футболист также был не против перехода в туринскую команду, но "бьянконери" не готовы заплатить за игрока требуемые "фиалками" 80 миллионов евро.

В то же время лондонский клуб может выложить запрашиваемую флорентийцами сумму и рассматривает возможность подписания 21-летнего форварда, сообщает Il Messaggero.

Отметим, что в текущем сезоне Влахович забил 18 голов и сделал три результативные передачи в 22 матчах в составе "Фиорентины" во всех турнирах.

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