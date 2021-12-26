Лунин попал в сферу интересов "Ньюкасла"

Украинец может оказаться в АПЛ.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клубную прописку.

Как сообщает El Nacional, услугами 22-летнего футболиста интересуется "Ньюкасл".

Лунин готов покинуть мадридский клуб для того, чтобы получать игровую практику. Руководство "сливочных" примет предложение "сорок", если сумма трансфера перекроет все расходы на украинского вратаря.

Отмечается, что "Реал" уже нашел вратаря, который смог бы заменить Андрея. Одним из вариантов на замену украинца является 24-летний Дани Карденас из Леванте.

В текущем сезоне Лунин еще не играл за испанский клуб.

Фото instagram.com/lunin_andrey