Хирн назвал вероятный месяц проведения боя Усик - Джошуа

Команды боксеров начнут переговоры.

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о потенциальном проведении реванша между своим подопечным и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком

По словам функционера, он после праздников проведет встречу с Александром Красюком, чтобы договориться о всех деталях второго боя.

"Мы должны собраться вместе и выбрать дату. Апрель выглядит реалистично для этого боя, но вопрос в том, где он пройдет?".

"Мы должны поговорить с Александром Красюком. Думаю, мы это сделаем после Рождества. Мы начнем планировать поединок, потому что пришло время сделать это", - цитирует Хирна boxing 247.

Напомним, в первом бою Джошуа уступил Усику единогласным решением судей.

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