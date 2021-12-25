"Вест Хэм" озвучил свои планы на Ярмоленко

Место украинца в стане "молотобойцев" находится в подвешенном состоянии.

Нападающий сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Evening Standard, руководство английского клуба готово рассмотреть предложения по футболисту.

Отмечается, что в совете директоров также есть функционеры, которые считают, что Ярмоленко не следует продавать, ведь он может помочь команде в Лиге Европы. Напомним, "Вест Хэм" вышел в 1/8 финала турнира.

В текущем сезоне Лиги Европы Ярмоленко сыграл пять матчей, в которых забил один гол и заработал пенальти.

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