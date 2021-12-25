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Лангле не собирается покидать "Барселону"

  9   0 25.12.2021, 11:06 | Новости, Спорт
Лангле не собирается покидать "Барселону"

Француз не рассматривает уход из стана каталонцев.

"Барселона" намерена избавиться от ряда футболистов с целью получения денежных средств на укрепление состава. Об этом сообщает издание Marca.

Каталонцы готовы продать центрбека Клемана Лангле, если им поступит подходящее предложение.

Сам француз не намерен покидать команду, тем более после назначения Хави главным тренером он имеет регулярную игровую практику.

Напомним, что контракт защитника с "Барселоной" истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне на счету Лангле 1 ассист в 9 матчах Ла Лиги.

Фото Getty Images

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