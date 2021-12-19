"Ливерпуль" не будет подписывать невакцинированных футболистов

Главный тренер "красных" отметил неудобства для клуба, если в команде будет игрок, не сделавший прививку.

"Ливерпуль" не собирается подписывать игроков, которые не прошли вакцинацию.

Об этом рассказал главный тренер "красных" Юрген Клопп.

"Сейчас мы не близки к тому, чтобы кого-то подписать, но скажу, что вакцинация будет иметь значение, определенно. Если футболист не сделал прививку, то он представляет угрозу для всех нас. Конечно, он не хочет быть угрозой, но он ею будет.

И если игрок будет не вакцинирован, нам придется найти разные варианты - отдельная раздевалка, питание в другой столовой, поездка в другом автобусе или другой машине. Это бардак с точки зрения организации.

Так что да, вакцинация будет иметь значение при выборе новичков. Сложно следовать протоколам безопасности, когда в команде есть невакцинированный футболист", - приводит слова Клоппа This Is Anfield.

Фото Sportbox