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"Барселона" приготовила для Гави новый пятилетний контракт

  1   0 19.12.2021, 16:37 | Новости, Спорт
"Барселона" приготовила для Гави новый пятилетний контракт

Каталонский клуб не хочет предоставлять возможность другим командам украсть своего талантливого игрока.

В субботу, 18 декабря, на Камп Ноу состоялся матч 18 тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская "Барселона" с трудом обыграла "Эльче" 3:2. Второй гол "сине-гранатовых" забил 17-летний полузащитник Гави, который забил свой первый гол за "Барселону" (раньше, чем это сделал Лионель Месси в свое время: 17 лет и 135 дней у Гави против 17 лет и 331 дня у Лео).

Стало известно, что руководство каталонцев уже подготовило новый пятилетний контракт для молодого испанца, сообщает Фабрицио Романо у себя в Twitter. Продление займет некоторое время, но они уверены, что с этим не возникнет никаких проблем.

"Игра Гави завораживает. Его личность удивительна в 17 лет. Когда мне было 17, все стоило мне дороже", - так описал своего подопечного главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес.

В нынешнем сезоне Гави провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав 3 голевые передачи.

Фото Getty Images

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