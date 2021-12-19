Маркус Рэшфорд хочет иметь больше игровой практики.

Нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может перебраться в "Барселону".

Как сообщает Efe, англичанин попал в сферу интересов каталонского клубу. Маркус, в свою очередь, готов рассмотреть вариант с переходом в "Барселону", ведь имеет мало игровой практики из-за большего количество атакующих футболистов.

Действующий контракт Рэшфорда с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Рэшфорд принял участие в девяти матчах чемпионата Англии, в которых забил два гола и выполнил одну результативную передачу.

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