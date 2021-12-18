"Ньюкасл" определился с трансферными целями на январь

"Сороки" сосредоточились на усиление обороны.

Английский "Ньюкасл" начал поиски футболистов, которые могут усилить команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Times, "сороки" хотят подписать защитника "Марселя" Бубакара Камару и защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо.

Отмечается, что английский клуб верит, что футболисты смогу усилить линию обороны.

В текущем сезоне Камара и Адарабиойо провели по 19 матчей в составе своих клубов.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ньюкасл" занимает предпоследнее место, имея 10 очков после 17 сыгранных туров.

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