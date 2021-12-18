Кавани согласился перейти в "Барселону"

Уругваец хочет играть на топовом уровне.

Нападающий сборной Уругвая и "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы сменить клуб.

Как сообщает Marca, футболист принял решение продолжить карьеру в "Барселоне".

Кавани намерен перейти в каталонский клуб в зимнее трансферное окно. Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года.

Отмечается, что 34-летний игрок мог перебраться в "Бока Хуниорс", однако предпочел сыграть за "Барселону".

В текущем сезоне Кавани провел пять матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол.

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