"Шахтер" объявил об уходе Марлоса

Игрок провел в клубе семь лет.

Донецкий "Шахтер" у себя на официальном сайте объявил о том, что украинский вингер "горняков" Марлос покидает команду в связи с истечением срока контракта, который не будет продлен.

Марлос перешел в "Шахтер" из харьковского "Металлиста" летом 2014 года. В первый же сезон он отыграл 35 матчей, а в трех следующих проводил свыше 40 поединков. Всего за 8 сезонов у Марлоса 287 игр - по этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба в истории.

Дебют Марлоса в "Шахтере" пришелся на матч за Суперкубок против киевского "Динамо", и в тот же вечер он отметился первым голом за команду, оформив победный итоговый счет (2:0). Всего в принципиальных поединках с "Динамо" он отличился 7 раз.

Всего за "оранжево-черных" Марлос забил 74 гола во всех турнирах. Он покидает клуб на 11-м месте в списке бомбардиров за всю историю - больше него за "Шахтер" забивали только Луис Адриано, Андрей Воробей, Виталий Старухин, Михаил Соколовский, Брандао, Алекс Тейшейра, Игорь Петров, Сергей Ателькин, Виктор Грачев и Олег Матвеев.

В составе донецкого клуба Марлос по 4 раза выиграл чемпионат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок Украины (2014, 2015, 2017, 2021).

Фото ФК Шахтер Донецк