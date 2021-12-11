"Барселона" нацелилась на вингера "Реал Сосьедада"

Янузай может перебраться в стан "сине-гранатовых".

"Барселоне" интересен хавбек "Реал Сосьедада" Аднан Янузай. Об этом сообщает журналист Луис Канут.

Каталонский клуб вмешался в переговоры между Янузаем и сан-себастьянцами о новом контракте. Если ранее бельгиец собирался продлить сотрудничество с клубом, то теперь сомневается.

Напомним, что действующее соглашение бельгийца с "Реал Сосьедадом" рассчитано до лета 2022 года. Игрок может перебраться в "Барселону" в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Янузая 1 гол в 16 матчах в рамках Ла Лиги.

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