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Арум: Фьюри на пике карьеры побил бы пикового Майка Тайсона, потому что он намного крупнее

  4   0 05.12.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Арум: Фьюри на пике карьеры побил бы пикового Майка Тайсона, потому что он намного крупнее

Британца признали сильнее легенды американского бокса.

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри смог бы победить Майка Тайсона.

"Фьюри назвали в честь знаменитого супертяжеловеса Майка Тайсона.

Фанаты бокса любят мифические поединки. Тайсон Фьюри на пике карьеры побил бы пикового Майка, потому что он намного крупнее. Победитель здесь очевиден. Что бы сделал Тайсон? Подпрыгнул бы и нанес Фьюри удар?

Сейчас супертяжи выше и проворнее, чем раньше. Более мелкий супертяжеловес вроде Майка Тайсона не смог бы конкурировать с Фьюри.

Я всегда чувствовал, что если бы Тайсон вышел в ринг с Джорджем Форманом, который выше него, но не такой высокий, как Фьюри, то Форман бы его побил и нокаутировал. Джордж считал так же.

После десяти лет он вернулся на ринг, чтобы устроить бой с Тайсоном. Я думал, что это будет легкий поединок для Формана", - сказал Арум в интервью talkSPORT.

Фото Vesti.kz

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