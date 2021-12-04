"Милан" нацелился на защитника "Барселоны" после тяжелой травмы Кьера

Итальянский клуб ищет усиление в линию обороны.

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в "Милане".

"Россонери" рассматривают возможность подписания 28-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна и видят в нем потенциальную замену Симону Кьеру, который из-за повреждения крестообразных связок колена будет вынужден пропустить полгода, сообщает Sport.es.

Отмечается, что французский защитник входил в сферу интересов "Милана" еще летом.

Напомним, что в текущем сезоне Умтити еще не провел ни одного матча за "Барселону".

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