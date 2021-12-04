"Тоттенхэм" намерен переманить нападающего "Барселоны"

Усман Дембеле может оказаться в Англии.

Нападающий сборной Франции и "Барселоны" Усман Дембеле может сменить клуб в ближайшее время.

Как сообщает Mundo Deportivo, услугами футболиста интересуется "Тоттенхэм". "Шпоры" активно следят за положением Дембеле в каталонском клубе.

Отмечается, что француз также попал в сферу интересов "Ньюкасла".

Действующий контракт 24-летнего футболиста с "Барселоной" истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Дембеле сыграл в трех матчах за "Барселону", в которых не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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