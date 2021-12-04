"Ньюкасл" нацелился на трансфер звезды "Реала"

Англичане готовы заплатить за опытного форварда 40 миллионов евро.

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, в услугах 30-летнего бельгийца заинтересован "Ньюкасл".

"Сороки" готовы заплатить за Азара 40 миллионов евро. При этом пока неизвестно, согласятся ли "сливочные" отпустить форварда за такую сумму, учитывая, что в 2019-м за него отдали около 100 млн евро.

В текущем сезоне вингер провел за "сливочных" 11 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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