"Барселона" согласовала размер неустойки Куману

Каталонцам удалось сэкономить в общей сложности два миллиона евро.

Руководство "Барселоны" договорилось с экс-тренером команды Рональдом Куманом об условиях досрочного расторжения контракта. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, изначально нидерландский специалист планировал получить от "сине-гранатовых" 12 млн евро в качестве неустойки.

В ходе переговоров боссам каталонского клуба удалось снизить эту сумму до 10 миллионов.

Напомним, Куман возглавлял "Барселону" с августа 2020 года по октябрь 2021-го. Под его руководством клуб выиграл Кубок Испании.

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