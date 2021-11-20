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Клопп высказался о своем будущем в "Ливерпуле"

  24   0 20.11.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Клопп высказался о своем будущем в "Ливерпуле"

Немецкий специалист пока не намерен покидать мерсисайдцев.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своем будущем в клубе.

"Не стоит думать о пожизненном контракте со мной посреди сезона. Мы сконцентрированы только на том, что происходит сейчас.

Я уже довольно много об этом говорил, но... Ни один тренер не получает так много вопросов о вещах, до которых осталось два с половиной, три или четыре года. Или я не знаю об этом.

Я не думаю об этом, не думаю. Сейчас меня все устраивает. Все закончится, когда придет время, но до этого момента еще далеко", - сказал Клопп в интервью ВВС.

Напомним, что контракт немецкого специалиста с "Ливерпулем" истекает летом 2024 года.

Фото FootBoom

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