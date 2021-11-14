Жоржиньо мог оказаться в "Манчестер Сити"

Лондонский "Челси" переманил итальянца.

Полузащитник сборной Италии и "Челси" Жоржиньо заявил, что мог выступать за "Манчестер Сити".

По словам итальянского игрока, он вел переговоры с "горожанами", когда Челси сделал запрос о трансфере.

"Вместе с Сарри я проработал три года. Когда он захотел пригласить меня в "Челси"... Я вел переговоры с "Манчестер Сити" и мог оказаться там.

"Челси" сильно настаивал, и сейчас я очень счастлив здесь. Особенно после великолепного 2021 года. Он абсолютно сюрреалистичный. Я часто использую прилагательное "сюрреалистичный", ведь то, что происходит со мной, настолько хорошо, что мне сложно в это поверить", - приводит слова Жоржиньо Sport Witness со ссылкой на France Football.

В текущем сезоне Жоржиньо провел десять матчей в чемпионате Италии, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

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