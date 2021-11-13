"Локомотив" хочет купить игрока "Шахтера" и дать ему российское гражданство, - СМИ

Марк Мампасси близок к уезду в Россию.

Защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампасси, который ныне выступает за "Мариуполь" на правах аренды, может сменить клубную прописку.

Как сообщает Чемпионат, 18-летний футболист попал в сферу интересов московского "Локомотива".

"Железнодорожники" хотят оформить переход футболиста в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что "Локомотив" хочет дать Мампасси российское гражданство. Марк родился в Донецке, а жители города имеют право на упрощенное получение гражданства.

Действующий контракт футболиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах за "Мариуполь", в которых выполнил одну голевую передачу.

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