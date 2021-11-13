"Барселона" заинтересована в подписании Вернера

Каталонцы могут осуществить сделку в январе.

Нападающий сборной Германии и "Челси" Тимо Вернер может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации Marca, услугами форварда интересуется "Барселона".

Испанский клуб готов подписать Вернера в январе, чтобы тот усилил линию атаки команды на вторую часть сезона. Отмечается, что "Барселона" хочет взять немца в аренду, ведь нет денег на полноценный трансфер.

В текущем сезоне Вернер провел 10 матчей за "Челси", в которых забил 2 гола и выполнил одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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