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"Подорожувати – так, жити – тільки в Україні". Українська призерка Олімпіади в Токіо Магучіх розповіла про пропозиції виступати за інші країни

  11   0 26.10.2021, 12:00 | Новости, Спорт
"Подорожувати – так, жити – тільки в Україні". Українська призерка Олімпіади в Токіо Магучіх розповіла про пропозиції виступати за інші країни

Бронзова призерка Олімпіади-2020 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла, що їй пропонували виступати за інші країни.

В інтерв'ю YouTube-каналу Бегущий Банкир, Магучіх зізналася, що пропозиції приходили з багатьох країн - зокрема, Німеччини, США та Кіпру, інформує UAINFO.org.

"Пропонували переїхати виступати за них, тренеру писали і дзвонили. Але ні. Я не можу переїхати, не бачу себе в якійсь іншій країні. Жити, вчитися - не бачу взагалі. Подорожувати - так, жити - тільки в Україні. На даний момент у мене така точка зору, я не знаю, що буде через 10-15 років", - заявила спортсменка.

 

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Ярославу Магучіх, яка завоювала бронзу в стрибках у висоту, сфотографували зі спортсменкою Олімпійського комітету Росії Марією Ласіцкене, яка також є капітаном Збройних сил РФ. Після цього в Мережі почався скандал, на який відреагували навіть у Міністерстві оборони України.

Магучіх пояснювала, що в фото не було жодної політичної позиції - після змагань спортсмени традиційно привітали один одного.

У Міністерстві оборони заявили, що проводитимуть зі спортсменами додаткову роз'яснювальну роботу. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пообіцяв обговорити з представниками федерацій поведінку українських спортсменів на змаганнях.

UAINFO

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