"Бавария" планирует подписать защитника "Челси"

Мюнхенцы перестраховываются на случай ухода Зюле.

"Бавария" оценивает возможность подписания защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Мюнхенский клуб рассматривает игрока лондонцев в качестве возможной замены своему центрбеку Никласу Зюле, у которого будущим летом истекает контракт, сообщает Sport1.de.

Соглашение Рюдигера с "Челси" также рассчитано до конца нынешнего сезона, и сейчас стороны ведут переговоры по поводу возможного продления договора. "Синие" предложили защитнику заработную плату в размере 6,5 миллионов евро в год, что не устроило игрока.

Ожидается, что окончательное решение о своем будущем немецкий защитник примет до конца этого года.

В текущем сезоне Рюдигер провел в составе "Челси" во всех турнирах десять матчей и забил один гол.

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