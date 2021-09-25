Хирн: Усик - ужасный негодяй

Промоутер Энтони Джошуа оценил костюм, в котором Александр Усик пришел на пресс-конференцию.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением об украинском супертяже Александре Усике, который проведет бой с чемпионом мира в хэвивейте по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа.

"Усик - ужасный негодяй, он пришел в образе Джокера. Многое из его действий - это игры разума. Он странный парень, и он хочет, чтобы люди думали, что он фигура психоанализа, и он может проникнуть в ваш разум и поиграть с вами на ринге.

И, честно говоря, Усик довольно страшный, потому что, похоже, у него нет страха. Но вечер с Джошуа будет отличаться, это будет интенсивность боя на другом уровне. Вы увидите бой на высшем уровне в супертяжелом весе", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Промоутер также отметил, что Джошуа нужно быть осторожным в поединке против Усика.

"С парнями вроде Усика надо быть осторожным. Джошуа нужно использовать свой размер и свою скорость. Не нужно быть безрассудным, но каждый раз, когда Энтони будет приближаться, нужно бить и пытаться замедлить ноги Усика.

Нужно его избить - вот в чем суть игры", - добавил Хирн.

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