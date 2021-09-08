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Андрій Пятов: "Хочу, щоб вся команда більше говорила українською"

  9   0 08.09.2021, 07:00 | Новости, Спорт
Андрій Пятов: "Хочу, щоб вся команда більше говорила українською"

Воротар збірної України Андрій Пятов поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2022 проти Франції.

Про це повідомляє Sport.ua.

- У 2013-му ви грали з Францією і єдиний раз в історії виграли у цієї збірної. Що потрібно для того, щоб знову перемогти?
- Нам потрібна така ж підтримка. Хлопці віддадуть всі сили, як і в тій грі. У кожній грі ми віддаємо максимум, десь виходить, десь - ні. Сподіваюся, що завтра все буде добре.

- Після Євро-2020 ви оголосили про завершення кар'єри, але повернулися. Чи довго вас довелося вмовляти головному тренеру?
- Спілкувалися з Олександром Васильовичем, я попросив пару днів, щоб обговорити це з дружиною. Дружина мене підтримала, я дав згоду і ось я тут.

- Перед матчем із Казахстаном українською заговорив Андрій Ярмоленко, зараз - ви. Чи варто очікувати, що всі інші гравці також будуть розмовляти українською мовою?
- Ні, це тільки моя ініціатива, я так захотів. Хочу, щоб у нас вся команда більше говорила українською мовою, але це особиста справа кожного.

- До цього у вас не було достатнього ігрового тонусу. Як ви зараз себе почуваєте, який зараз фізичний стан?
- Добре, що я мав можливість провести 3-4 матчі, тому відчуваю себе добре, працюю. Дуже радий тренуватися з паном Кернозенком, все добре, - сказав Пятов.

 

4 вересня збірна України проведе свій п'ятий матч відбору ЧС-2022. У Києві на НСК «Олімпійський» синьо-жовті зіграють з французами (21.45).

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