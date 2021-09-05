Азар оценил свое положение в "Реале"

Бельгиец не хочет покидать мадридский клуб.

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар высказался о своем положение в составе испанского клуба.

По словам бельгийского игрока, он испытывал проблемы вначале своего перехода в мадридский клуб, однако появление на поле меняет его состояние в команде.

"Ложь, что я несчастлив в "Реале". Я очень счастлив в клубе. Я играл не так много, не так много забивал, но это не влияет на мое отношение к "Реалу".

Мне нравится жизнь в Мадриде. Ситуацию немного усложнили коронавирус и травмы, но любому футболисту становится легче, когда он получает игровое время", - цитирует Азара Goal.

Напомним, Азар перешел в "Реал" из "Челси" летом 2019 года. В текущем сезоне Эден провел 3 матча за "Реал", в которых забил один мяч.

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