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Клопп рассказал, чем займется после ухода из "Ливерпуля"

  30   0 04.09.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Клопп рассказал, чем займется после ухода из "Ливерпуля"

Специалист хочет взять паузу в карьере.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился планами на будущее после завершения работы с мерсисайдским клубом.

Действующее соглашение специалиста с мерсисайдцами рассчитано до лета 2024 года. Немец признался, что намерен взять паузу в профессиональной деятельности.

"Когда закончится мой контракт с "Ливерпулем", несмотря ни на что, я сначала хочу выяснить, каково это - снова вести нормальную жизнь. Устрою себе год перерыва. Понимаете, раньше у меня такого никогда не было. И я не вижу проблемы в желании взять паузу.

Когда ты отсутствовал в течение года, это может быть хорошо по разным причинам. Например, никто не будет выражать нечто негативное в мою сторону, и это замечательно", - цитирует Клоппа RTL.

Напомним, Клопп возглавил "Ливерпуль" осенью 2015 года. Под его руководством клуб впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии, а также победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. До перехода в "Ливерпуль" немец тренировал "Боруссию" Д и "Майнц".

Фото Sportbox

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