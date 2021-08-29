"Боруссия Д" нацелилась на Хадсона-Одои

Стороны ведут переговоры по трансферу вингера.

"Боруссия Д" хочет усилиться вингером "Челси" Каллумом Хадсоном-Одои.

Как сообщает Sky Sports, клубы вступили в переговоры по переходу 20-летнего англичанина.

Сам футболист готов сменить клуб в поисках постоянной игровой практики. При этом руководство "Челси" пока не определилось с его будущим на Стамфорд Бридж.

В текущем сезоне Хадсон-Одои еще не выходил на поле в футболке "синих", проведя все три стартовых матча нового сезона АПЛ на скамейке запасных.

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