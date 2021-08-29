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Холанд отказал "ПСЖ"

  12   0 29.08.2021, 14:03 | Новости, Спорт
Холанд отказал "ПСЖ"

Норвежец хочет перейти в "Реал Мадрид".

Нападающий "Боруссии Дортмунд" Эрлинг Холанд продолжит карьеру в немецком клубе.

Норвежец ранее получил предложение от "ПСЖ", который хотел заменить Килиана Мбаппе, купив Холанда. Однако, как сообщает Руди Галетти в Twitter, 21-летний нападающий принял решение отказаться от данного перехода.

Отмечается, что Холанд хочет текущий сезон провести в Германии, чтобы через год оказаться в мадридском "Реале".

Напомним, в контракте нападающего с "Боруссией Дортмунд" есть пункт, в котором его отступные следующем летом составят 75 млн евро.

В текущем сезоне Холанд провел три матча в чемпионате Германии, в которых забил три гола и выполнил две голевые передачи.

Фото Getty Images

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