Холанд отказал "ПСЖ"

Норвежец хочет перейти в "Реал Мадрид".
Нападающий "Боруссии Дортмунд" Эрлинг Холанд продолжит карьеру в немецком клубе.
Норвежец ранее получил предложение от "ПСЖ", который хотел заменить Килиана Мбаппе, купив Холанда. Однако, как сообщает Руди Галетти в Twitter, 21-летний нападающий принял решение отказаться от данного перехода.
Отмечается, что Холанд хочет текущий сезон провести в Германии, чтобы через год оказаться в мадридском "Реале".
Напомним, в контракте нападающего с "Боруссией Дортмунд" есть пункт, в котором его отступные следующем летом составят 75 млн евро.
В текущем сезоне Холанд провел три матча в чемпионате Германии, в которых забил три гола и выполнил две голевые передачи.
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