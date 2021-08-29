"Ювентус" в шаге от возвращения Кина

Аллегри хочет видеть форварда в своем составе.

Нападающий Мойзе Кин может вернуться в туринский "Ювентус".

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, руководство итальянского клуба заинтересовано в возвращении 21-летнего форварда.

"Ювентус" провел переговоры с "Эвертоном", в результате которых договорился об аренде итальянца с обязательной опцией выкупа - при определенных условиях.

Отмечается, что Кин в ближайшее время пройдет медобследование. "Ювентус" заплатит за Кина около 20 миллионов евро.

Напомним, два года назад Кин перешел из "Ювентуса" в "Эвертон" за 25 млн фунтов.

Итальянец же провел дебютный поединок за туринский клуб в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри.

В прошлом сезоне Кин выступал за "ПСЖ" на правах аренды.

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