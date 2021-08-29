"Ювентус" в шаге от возвращения Кина

Аллегри хочет видеть форварда в своем составе.
Нападающий Мойзе Кин может вернуться в туринский "Ювентус".
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, руководство итальянского клуба заинтересовано в возвращении 21-летнего форварда.
"Ювентус" провел переговоры с "Эвертоном", в результате которых договорился об аренде итальянца с обязательной опцией выкупа - при определенных условиях.
Отмечается, что Кин в ближайшее время пройдет медобследование. "Ювентус" заплатит за Кина около 20 миллионов евро.
Напомним, два года назад Кин перешел из "Ювентуса" в "Эвертон" за 25 млн фунтов.
Итальянец же провел дебютный поединок за туринский клуб в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри.
В прошлом сезоне Кин выступал за "ПСЖ" на правах аренды.
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