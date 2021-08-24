Стало известно, кто может заменить Артету в "Арсенале"

Руководство лондонского клуба провело переговоры с Антонио Конте.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета может покинуть клуб в ближайшее время.
Руководство лондонского клуба поставило ультиматум специалисту, у которого есть пять матчей на исправление ситуации.
Как сообщает The Times, боссы "Арсенала" уже рассматривают вариант с потенциальной заменой. Главной кандидатурой является назначение Антонио Конте. Отмечается, что представители клуба уже провели предварительные переговоры с итальянским специалистом.
Напомним, Конте по окончанию прошлого сезона покинул "Интер", который привел к чемпионству.
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