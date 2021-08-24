"Бой для мозга": Джошуа - о поединке с Усиком

Энтони Джошуа рассказал о своем плане на титульный бой.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о поединке с Александром Усиком.

По словам британского боксера, он ожидает тяжелого поединка, в котором все будет зависеть от принятых решений, а не физических данных.

"Уверен, что Усик будет самым увертливым моим соперником. Движение означает, что ты никогда не позволяешь по себе попасть. Движение - это важно.

Необходимо полностью концентрироваться. Нужно убедиться, что твой мозг работает. Это может быть психологически утомительно, поэтому я тренирую свой ум, чтобы сохранять концентрацию в течение 12 раундов. Я также работаю над умением наносить четыре удара, а не только один".

"Нужно не торопиться и прижать его к стенке. Это бой для мозга. Зная, что тебя ждет и как с этим справиться, ты либо можешь быть агрессивным и зажать его в угол, выбросив все, что у тебя есть, либо не спешить, быть умным, а затем нокаутировать его", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Фото Sport.ua