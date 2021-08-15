Майкл Хантер сделал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер

Американец поддержал "Цыганского короля".

Американский супертяжеловес Майкл Хантер высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Деонтея Уайлдера.

По словам Хантера, победу в предстоящем бою одержит "Цыганский король".

"Я склоняюсь в сторону Тайсона Фьюри. Многие цитируют мои слова о том, что он выглядел не очень хорошо, но Фьюри был лучше, и, как по мне, этого оказалось достаточно, чтобы победить Деонтея. Более того, Тайсон сумел подняться в первом поединке".

"У Фьюри есть преимущество в психологии, физике и навыках. Мне кажется, что он возьмет верх. Мне сложно поставить против лучшего боксера, тем более после того, что мы видели в первых двух боях. Тайсон Фьюри надерет Уайлдеру зад в третьем бою", - сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, третий бой Фьюри - Уайлдер перенесли на 9 октября. Изначально схватка должна была состояться в конце июля, но ее пришлось отложить из-за того, что "Цыганский король" заразился коронавирусом.