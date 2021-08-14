"Реал" не планирует покидать Ла Лигу

Мадридский клуб опроверг все слухи.

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором рассказал о своих дальнейших планах.

"Сливочные" в письме опроверг все слухи о возможном выходе из состава участников чемпионата Испании.

"Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб изучает путь выхода из Ла Лиги, "Реал" хочет прояснить, что это очередная ложь, а также абсурдно и невозможно", - гласит заявление.

Ранее сообщалось, что у "Реала" возник конфликт с президентом лиги Хавьером Тебасом из-за политики развития лиги.

В первом туре чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с "Алавесом". Матч состоится сегодня, 14 августа. Начало встречи в 23:00 по Киеву.

isport.ua